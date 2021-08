Eestis on 12 muinsuskaitseala mille eesmärk on kohaliku ehituspärandi ja traditsioonide säilitamine ja jätkamine. 2019. aastast kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on võetud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile neile aladele. Nüüd on kaitsekorra uuendamisega jõutud Lihulani.