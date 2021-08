On tõsi, et vaktsineerimise tempo tõusis augustis märkimisväärselt. Nagu Pärnus, nõnda kogu Eestis. Vastavasisulist fakti kinnitas näiteks 11 kohas kaitsesüstimist korraldava Confido juhatuse esimees Risto Laur eile­. “Selle tempoga võib eel­dada, et ületame juuli vaktsineerimismahu augusti lõpuks poolteist korda või enamgi,” ennustas ta ja põhjendas trendi kehtima hakanud piirangutega.