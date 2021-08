Graafik ⟩ Pärnumaa on nakatumisnäitajalt kuuendal kohal

Pärnu linna lisandus 16 nakatunut. Tori valda tuli pärgviiruse kandjaid juurde kaks, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa ja Saarde üks. Kahe nädala haigestumisnäit 100 000 elaniku kohta on 370, millega Pärnumaa asub maakondadest kuuendal kohal.

Pärnu haiglas on seitse COVIDi-haiget, kellest üks on intensiivravis juhitaval hingamisel. Eile sai koju kolm patsienti.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 278,4 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 5,1.

Ööpäevaga avati 11 COVID-19-haiguslugu, haiglas on 92 patsienti.

Pärnumaal sai möödunud ööpäeval koroonavaktsiini 184 inimest, kellest 145-le oli see esimene süst. Vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 60,13 protsenti ehk 41 941 täiskasvanut. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 36 843 ehk 52,82 protsendil täisealistest pärnumaalastest.