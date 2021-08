Mõõduvõtu üks kohtunik Viive Künnapuu, kes mõõtis kalda ääres stopperiga aega juba kaheksandat korda, tõdes, et selline ujumisvõistlus on äge ja erineb tavapärasest. Tema sõnul oli tänavu avaveeujumise entusiaste eri vanusest: nii kümne- kui 70aastaseid. Vanim osaleja oli 73aastane Tõnu Kütt, kes on ühtlasi üks korradajatest.