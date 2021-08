Valdav osa esmanakatunutest – üheksa – lisandus Pärnu linna, neist kaheksa elab keskuslinnas ja üks osavallas. Tori ja Häädemeeste valda lisandus üks nakatunu.

Nädalaga nakatus Pärnumaal 123 elanikku, neist 85 elab Pärnus. Pandeemia algusest on siin mail nakkus tuvastatud 6288 inimesel.

Pärnumaal näitab koroonaviiruse levik langust. Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhakm tõi esile, et kui veel 18. augustil jälgis terviseamet 234 elanikku, siis täna on neid kolmandiku võrra vähem: 168. Juhkami hinnangul on see seotud asjaoluga, et Pärnu ei ole suve lõpus enam nii populaarne turismisihtkoht, üritusigi korraldatakse vähem.

Pärnumaal seirab terviseamet kaheksat aktiivset kollet, millest viimase kümne päevaga on nakkusjuhtumeid lisandunud poolde. Kolded on tekkinud lastelaagris, kahel üritusel, sünnipäevapeol, perekonnas ja ettevõttes. “Praegu näeme, et kolded hakkavad tekkima eeskätt töökohtades,” tõdes Juhkam.

Kõige rohkem muretseb Juhkam aga sügise pärast, mil algab kool. Nimelt ei pea sellest sügisest lähikontaktsed õpilased enam koju jääma, vaid võivad koolis edasi käia. “Kardan, et siit hakkab tulema koolide koldeid,” avaldas Juhkam, kes arvab, et lähikontaktsed võiksid siiski kodus püsida.

Et lähikontaktne saaks koolis käia, tuleb tal lasta end koroonaviiruse suhtes testida. “Lähikontaktseid testitakse kaks korda – ahel võib minna väga pikaks,” tõdes Juhkam ja tõi näite, et testimise käigus võib ilmneda uus nakatunu, kellel omakorda on lähikontaksed, keda on tarvis testida.

Pärnu haiglas on kümme COVID-19-patsienti, kellest üks on intensiivravil juhitaval hingamisel. Eile tuli haiglasse juurde üks haigestunu. Et kohalikus ravilas tõusis koroonaviirusega nakatunute arv möödunud nädalal 18ni, valmistuti suurendama COVIDi-haigete voodikohtade hulka 20-lt 27ni. Et nädala teises pooles haigete hulk kahanes, plaani esialgu ei rakendatud.

Koroonavastase kaitsesüsti sai eile 32 kohalikku. Ühe vaktsiinidoosi on saanud 60,5 protsenti Pärnumaa täisealisest rahvastikust. Kaitsepookimise on lõpetanud 53,6 protsenti üle 18aastastest. Vaktsineerimisel on meist passiivsemad vaid valga-, võru- ja ida-virumaalased. Hiiumaal on esimese kaitsesüsti saanud juba 77 ja Tartumaal 72 protsenti täiskasvanutest.

Eile analüüsiti Eestis 3675 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 319 ehk 8,7 protsenti proovidest. Nakatunutest 242 ehk 76 protsenti olid vaktsineerimata. 77 nakatunut ehk 24 protsenti olid vaktsineerimiskuuri lõpetanud.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 128 inimesel. Tartumaale lisandus 47, Võrumaale 37, Valgamaale 24, Põlvamaale 16 ja Viljandimaale 13 nakatunut. Mujale alla kümne. Vaid Hiiu- ega Järvamaale ei tulnud juhtumeid juurde. Viiel inimesel puudus registrijärgne elukoht.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu järgi on Pärnumaal kaheksast koldest neli aktiivsed, mis tähendab, et sinna on nakatunuid lisandunud. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 294,4.

Ööpäevas avati kaheksa COVID-19-haiguslugu.

Tänahommikuse seisuga on haiglas 98 COVID-19-patsienti, nendest intensiivravil on 13, kellest omakorda juhitaval hingamisel 11 inimest. Patsientidest 79 ehk 81 protsenti on vaktsineerimata. Haiglasolijate keskmine vanus on 68 aastat.

Eile surid koroonaviirusega nakatunud 78- ja 87aastane naine. Kokku on Eestis elu jätnud 1285 pärgviirusega nakatunut.