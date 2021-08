GALERII ⟩ Noored avasid kossulahinguga Rannapargi uuenenud korvpalliväljaku

Kõnealune asfaltplats on saanud uue, sinise kunstmaterjalist katte ja maha on märgitud piirjooned, lisandunud on tänaval mänguks sobiv korvikonstruktsioongi. Pallitajad on uuenenud platsi proovida saanud küll juba mõne nädala, kuid pidulikule avamisüritusele kogunesid rotarid just täna. Kohalike klubiliikmete kõrval oli aasta teoks saanud väljakul kohal kaugemalt kandi külalisigi, näiteks Rotary 1420 piirkonna ehk Lõuna-Soome ja Eesti klubide kuberner ja asekuberner.