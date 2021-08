Graafik ⟩ Kodumaakonda lisandus 20 nakatunut, üle poole pärnumaalastest on vaktsineeritud

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on kodumaakonnas 341. Nii madal oli see näitaja viimati kuu alguses. Kogu riigis on see näitaja 301.

Eile vaktsineeriti 74 pärnumaalast. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 51,5 protsenti siinsest rahvastikust. Ühe korra on kaitsepoogitud 43 470 inimest, kuur on lõpetatud 37 713-l.

Ööpäevas analüüsiti Eestis 4923 koroonaviiruse proovi, millest esmaseid positiivseid oli 375 ehk 7,6 protsenti kõigist testidest.

Esmanakatunutest 285 ehk 76 protsenti olid kaitsepookimata, 90 nakatunut olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 122 inimesel, neist 78 elab Tallinnas.

Tartumaale lisandus 49, Võrumaale 33, Viljandimaale 23, Saaremaale 21, Valgamaale 19, Järva- ja Põlvamaale 17, Ida-Virumaale 14 ja Jõgevamaale 11 nakatunut. Mujal maakondades jäi nakatunute arv alla kümne. 14 inimesel puudus registrijärgne elukoht.

Tänahommikuse seisuga on haiglas 99 COVIDi-haiget, kellest 77 on vaktsineerimata.