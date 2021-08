Graafikud ⟩ Tosinast koroonapatsiendist noorim on alla aastane

Pärnu haiglas on tosin koroonahaiget, kellest kümme on vaktsineerimata ja kaks kaitsepookimise läbinud. Üks COVIDi-patsientidest on juhitaval hingamisel intensiivravipalatis. Kõige noorem COVID-19 põdeja on alla aastane laps ja eakaim 87aastane. Eile sai koju kaks ravialust ja haiglasse tuli neli koroonaga kimpus olijat.