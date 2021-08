Galerii ⟩ Selgusid Tori valla pilkupüüdvamad koduaiad

Žürii tegi Tori valla kaunites koduaedades ringi peale ja valis välja tiitli väärilised. Võistluskategooriaid oli kokku neli – eramaja tihe- ja hajaasustuses, tootmisettevõte, kortermaja –, kuid osalesid vaid eramud.

Konkursikomisjoni esimehe Signe Rõngase sõnutsi tuli hindajatel sel huvitaval ja hingekosutaval tiirul külastada kokku üheksat koduaeda. “Oli tore, et poole osalejatest olid esitanud konkursile kas sõbrad, naabrid või töökaaslased. See näitab, et pererahva loodud ilu läheb korda ülejäänutelegi,” tõdes Rõngas.

Igas kodus jäid silma koduloomad ja -linnud: koerad, kassid, kanad. Taimedest võis palju näha okaspuid, kauneid kõrrelisi ja sügislilli. Igas aias oli esindatud mõni hortensiasortki. “Pea kõigis tiheasustuse majades märgiti, et piirdeaia rajamata jätmine on olnud teadlik otsus, et oma aia ilu teistega jagada,” meenutas žürii juht.

Rõngase arvates on pandeemia kaasa toonud midagi headki ja see paistab silma just koduaedades, millele inimestel nüüd varasemast rohkem aega jätkus. “Mitu perenaist mainis, et aiatöö maandab hästi pingeid ja on meeldiv vaheldus palgatööle.”

Tori valla kauni kodu konkursi tulemused Tiheasustuse eramajad: 1. Mustika 1, Tammiste küla, 2. Pääsusilma 5, Tammiste küla, 3. Takja 7, Tammiste küla. Hajaasustuse eramajad: 1. Uuenassa tee 3, Pulli küla, 2. Talve, Rätsepa küla, 3. Raudsepa, Oore küla. Andmed: Tori vallavalitsus

Tiheasustuse kategooria võitjaks valitud Mustika 1 aeda Tammistes iseloomustas komisjon sõnadega „suursugune”, „mõisalik”, „meisterlik”. Kasutatud on julgeid värve, samal ajal mõjub aed maitsekalt, terviklikult ja küpselt. Oskuslikult on paigutatud õuevalgustid ning seotud iluaed ja koha looduslik omapära, näiteks on mändide ümber säilitatud pohla- ja mustikamättad.

Mustika 1 Tammiste külas pälvis “Kauni kodu 2021” tiitli tiheasutuse eramute kategoorias. FOTO: Tori vallavalitsus

Teise koha pälvis samuti Tammiste külla jääv Pääsusilma 5, mille eesaed mõjub kui sõõm värsket õhku. Rikkaliku taimevalikuga pakub see rõõmu nii liblikatele kui möödujatele. Taimede vaatlemine võtaks aega mitu tundi ja annab silmailu kõrval hariva kogemuse. Tagaaed on samuti teadlikult ja mitmekesiselt lahendatud, seal leidub nii marju ja vilju kui kõrrelisi ja lilli. Väga üksikasjalikult läbi mõeldud ja põnev aed.

Pääsusilma 5 Tammiste külas. FOTO: Tori vallavalitsus

Kolmandaks valiti Takja 7 Tammiste külas, kus pererahvas on kasutanud ära eriolukorda ja selle lühikese ajaga rajanud istutusalad, mis teevad silmad ette pikaajalise kogemusega rohenäppudelegi. Minimalistlik ja läbimõeldud haljastus pakub silmailu ja on loodud, jagamaks rõõmu ka neile, kes tänavalt aeda kiikavad.

Takja 7 Tammiste külas. FOTO: Tori vallavalitsus

Hajaasustuse eramute võiduaiale Uuenassa teel 3 Pulli külas tõi tiitli õue harmoonilisus, lopsakus, looduslähedus ja ümbrusega sulandumine, mis tekitab lausa teraapilise tunde. Oskuslikult planeeritud ala esitleb kauneid vaateid ja huvitavaid taimi. Eripärana tõi žürii esile, et keerulise pinnase kiuste on tehtud imetlusväärset tööd. Elamu ei domineeri, tagasihoidlik palkmaja sobib kui valatult mändide all valitseva rohelusega.

Uuenassa tee 3 Pulli külas. FOTO: Tori vallavalitsus

Teise kohaga pärjati Talve talu Rätsepa külas. Komisjonile meeldis noore pere tahe ja töökus oma kodu rajamisel. Värviküllaste ampliõite rohkus on muljet avaldav ja lõi kõigil silmad särama. Talus on loodud kohti, mis soodustavad pere ja külaliste ühistegevust, samuti on siin väärtustatud loodust. Noort aeda iseloomustab avarus, mis saavutatud lühikese aja ja suure vaevaga. Žüriil oli raske uskuda, et veel hiljuti kattis osa õuest võserik.

Talve talu Rätsepa külas. FOTO: Tori vallavalitsus

Kolmandaks tuli Raudsepa talu Oore külas, kus jõekaldal, väga paljude eri vormide ja taimedega kodus on tunda perenaisekätt. Suur maa-ala on istutusaladega hubaseks muudetud, peenrad kaunid ja hooldatud. Talu mõjub koduselt ja lihtsalt.

