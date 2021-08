Need, kellel poodi minnes mask ununes, said selle kaupluse turvatöötaja käest. FOTO: Urmas Luik

Kui veel eile võis kauplustes näha väheseid kaetud näoga inimesi, siis tänasest, kui mask on kohustuslik, on vaatepilt silmanähtavalt muutunud. Siiski on paljud uute piirangute suhtes kahtlevad.