Halliste jõe äärne Riverbed Inni kodumaine peegelmaja sulandub loodusesse nii, et esmapilgul seda ei avastagi. FOTO: Mailiis Ollino

Põlisest, ligemale 440 aasta vanusest Kanakülast voolab läbi maaliline Halliste jõgi, mille kallast kaunistab omapärane peegelmaja. Rajatis sulandub kolmest küljest loodusesse nii, et esmapilgul on seda keeruline ümbrusest eristada. Enne, kui silmad peegelmaja kontuuri avastavad, jäävad nad pidama hiiglaslikul ajaloolise ülevaatega linal, mis on kinnitatud 1890. aastal ehitatud ja Voltveti mõisale kuulunud vesiveski seinale.