Vastulause ⟩ Meelis Kukk: Tõde tõusku, vale vajugu

Pärnu Postimehe tänases veebiväljaandes on pealdise „Oravapartei alustas valimiskampaaniaga ja kinnitas linnapeakandidaadi“ alt lugeda linnapeakandidaadi tsitaat: “Pärnu suurim probleem on mastaapne võla arvel majandamine ja provintsistumine. Viimasel kahel aastal on kulutatud 25 miljonit eurot rohkem kui teenitud. Selline valitsemisstiil, kus elatakse tuleviku ja laste arvelt, pole jätkusuutlik. Enamgi: kulutatakse täna, aga mitte tuleviku nimel. Laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua.”

Tsitaadis öeldu on absoluutselt vale.

Igale soovijale on Pärnu linna kodulehelt leitavad auditeeritud, volikogu kinnitatud majandusaasta aruanded ja jooksvad tekkepõhised kuuaruanded. Samuti on on avaliku sektori näitajad jälgitavad riigi tugiteenuste keskuse hallatavas saldoandmike infosüsteemis.

Tõde on, et Pärnu linn on kahel viimasel aastal, 2019 ja 2020, säästnud igapäevatuludelt-kuludelt ehk summaarne põhitegevuse tulem on +27, 018 miljonit eurot.

Kivimägi vale suurus on üle 52 miljoni euro.

Pärnu linna eelarve ülejääk (tulem pärast investeerimisväljaminekuid) 2019 ja 2020 on kokku 4,4 miljonit eurot ja laenude tagasimaksed 6,796 miljonit eurot (alus majandusaasta aruanded).

Pärnu linna netovõlg 2020. aasta lõpu seisuga oli 13,837 miljonit eurot ja netovõlakoormus 16,8 protsenti.

Kivimägi viimase Pärnu linnapeana täisaasta (2014) lõppedes oli netovõlg 21,644 miljonit eurot ja netovõlakoormus 50,34 protsenti. Kust nähtub tuleviku ja laste arvelt elamine? Kus on siin laenuleib?

Pärnu majandab käesoleval aastalgi vastutustundlikul, heaperemehelikul kursil. Poolaasta põhitegevuse tulem on +11,006 miljonit eurot, netovõlg on langenud 5,332 miljoni euroni, netolaenukoormus on 11,71 protsenti (poolaasta tulude baasilt).

Jah, kaua oodatud uus sild vajab suuri väljaminekuid, kuid see on investeering kümnenditeks.