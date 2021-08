Erala leidis, et seni on valimiseelne aeg olnud vähemalt siin Pärnumaal küllaltki vaikne. “Pigem on ootusärevus, et millal te pihta hakkate ja millal me saame teie valimisplatvorme ja esinumbreid näha,” sõnas ta.

Seni pole veel kõik linnapeakandidaadki selgunud ja isegi nimedest hoolimata ei tea me veel nende seisukohti.

“Ma oleks väga kurb, kui ainukeseks teemaks, mille üle debateerida või mida erakonnad ise välja toovad, on Pärnu kolmas sild,” märkis Erala. “Oleksin väga kurb, kui see saab peateemaks. Siin ei ole mingisuguseid vaateid, väärtusküsimusi. See on kommunaalteema ja see oleks pidanud ammu ära tehtud olema.”

“Pärnu ei ole ainult keskuslinn. Mind väga huvitab, miks ei ole kohaliku elu korraldamisel tulnud välja näiteks metsandus- ja põllumajandusprobleemid,” sõnas Keskküla.

“Majanduselu elavdamine võiks kindlasti üks läbiv teema,” lisas Erala.

Peatoimetaja tõi esile äsja Pärnu toimunud juhtimiskonverentsil üles astunud linnastrateegi Pärtel-Peeter Pere öeldu. “Kõik linnad ju soovivad, et erasektorist tuleks maksuraha ja investeeringuid. Aga kuidas seda siis saavutada? Kas pingutada eraldi investeeringute nimel või tuleb luua enne elukeskkond, mis tooks sinna inimesed?” vahendas Erala. “Siin oleks arutelukohta väga palju.”

Samuti andsid saatejuhid teada, et valijate abistamiseks on Pärnu Postimehel sündimas septembrikuus valimiskompass. Erakondadele antakse ette hulk väiteid, mille kohta küsitakse nende seisukohta ja läbi selle püüab leht anda väärtuspõhist ja kauglevaatamat infot.