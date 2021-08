VIDEO JA PILDID ⟩ Õhuväelased harjutasid Pärnu lahel hädamaandumist vette

„2015. aasta Baltic Bikinil säras päike ja oli rannailm, täna on täiesti vastupidi. See näitabki, et merel on ilm heitlik – tuleb olla kõigeks valmis ja tänane päev on näidanud, et nii õhuvägi kui merevägi on oma ülesannetega hästi hakkama saanud,“ ütles Wambola komandör vanemleitnant Krister Sooväli.