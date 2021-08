Muinastulede öö augusti viimasel laupäeval on 1992. aastal Eesti ja Soome rannikul alustatud traditsioon, mille on üle võtnud ülejäänud Läänemere-riikide elanikud. Tavakohaselt süüdatakse mere ääres lõkked päikeseloojangul, meenutamaks kunagisi märgu- ehk iilastulesid, mis olid mõeldud näitama teed hilja peale jäänud meremeestele ning edastama teateid naabritele.

Pärnakatel ja suvepealinna külastajatel on laupäeva õhtul võimalus saada osa juba traditsiooniliseks kujunenud muinastulede öö tuleskulptuuri süütamisest. Tuleinstallatsiooni süütamist on korraldamas kunstirühmitus Non Grata ja tuleetendust Geo Rg ning Karina Valuya. Kõrvamõnu eest on hoolitsemas aga Loovlinnaku Helituba ning kohalikud muusikud. Tasuta üritus algab kell 20 ning jätkub hiljem jõe ääres, loovlinnakus.