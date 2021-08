PILDID ⟩ Sütevaka koolipere tervitas kooliaastat vabas õhus

“Rikkus ei ole häbeneda. Aga tõeline rikkus ei paista välja. Mis kasu on tühjana seisvatest klassi- ja kooliruumidest, kui neis ei ole mingisugust elu? Iga kooli tõeline väärtus on tema inimesed. Just omavahelised suhted, koostegutsemine, koosolemine. Sünergia, mis tekib. Kui me oleme koos, muudame üksteist paremaks,” alustas kooliaasta avakõnet Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets, kes tervitas ja õnnitles eraldi veel kõiki neid, kes Sütevakas kas esimest aastat või hakkavad siin õpinguid lõpetama. “Algused ja lõpud on olulised,” rõhutas koolijuht.