VIDEO JA PILDID ⟩ Porsche ringrajal tähistati Eesti mootorispordi sajandat aastapäeva

Iseseisvunud Eesti esimene võidusõit autodele ja mootorratastele toimus 1921. aasta 28. augustil marsruudil Tallinn–Rapla–Tallinn. Osales kaheksa autot ja kaks mootorratast. Täna, täpselt 100 aastat hiljem tähistati soliidse numbri täitumist Pärnu külje all Porsche ringrajal.

Korraldaja, endisaegsete mootorrataste taastaja Heino Korb oli ise kohal kolme enda ehitatud endisaegse ringrajatsikli koopiaga ning läks rajale 1948. aastast pärineval ehk Eesti vanimal võistleval IŽ-350 ringrajamootorrattal. Esiti pidas ta plaani läbida juubeli puhul täpselt 100 kilomeetrit ehk 32 ringi umbes pooleteise tunniga. Kohapeal ilmnes, et vana-aja tehnika pidas vastu hästi ja plaan õnnestus kenasti ka ellu viia: küll oli vaja teha paar boksipeatust, kuid umbes tunni ja 25 minutiga õnnestus läbida koguni 34 ringi ja 107 kilomeetrit. Pika sõidu ajal käisid Korbil seltsiks veel teisedki sõitjad klassikaliste ratastega. Aga mitte ainult, sest ringil käisid ka nooremad sõitjad kaasaegsete külgkorvidega ja olid valmis peale võtma kunagisi korvimehigi, et need uuema aja masinaid proovida saaks.