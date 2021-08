Pühapäev toob kuni kakskümmend soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib veidi vihma tibutada. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kirdetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 12-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja idatuul, mille kiirus ulatub 3-8 meetrini sekundis. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Kohati sajab hoovihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 14-16 kraadi.

Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, väiksem on sajuvõimalus Põhja-Eestis. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 kraadi.