GRAAFIK ⟩ Maakonna nakatumiskordaja jääb alla riigi keskmise

Kodumaakonna 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta oli 295. See number jääb omajagu alla Eesti keskmisele nakatumisnäidule, milleks on 328.

Viimase ööpäeva jooksul avati haiglates 16 uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 108 patsienti. Hetkel haiglaravi vajavatest inimestest on vaktsineerimata 87, mis moodustab koroonaviirusega nakatunud patsientidest 80,6 protsenti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 71 inimest. Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud patsienti, 85- ja 89aastane naine.

Ööpäeva jooksul manustati 3675 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 722 355 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 624 112 inimesel. Üle 60-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 70,9 protsenti. 60+ vanusegruppi on üle 65 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Harju- ja Ida-Virumaal.