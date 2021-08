GRAAFIK ⟩ Maakonna nakatumisnäit jääb alla riigi keskmise

Kodumaakonna 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta oli 295. See number jääb omajagu alla Eesti keskmisele nakatumisnäidule, mis on 328.

Viimasel ööpäeval avati haiglates 16 COVID-19-haigusjuhtumit ja haiglaravi vajab 108 patsienti, kellest vaktsineerimata 87. Haiglasolijate keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajajatest on üle 60aastased 71 inimest. Suri kaks koroonaviirusega nakatunut: 85- ja 89aastane naine.

Ööpäevaga manustati 3675 vaktsiinidoosi, kaitsesüstitud on kokku 722 355 inimest, kuur on lõpetatud 624 112-l. Üle 60aastastest on vähemalt ühe süsti saanud 70,9 protsenti. Üle 60 vanuseid elanikke on üle 65 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Harju- ja Ida-Virumaal.