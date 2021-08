“​Aastast 1921 on Pärnus tegutsenud kool, mis võimaldab hoolimata east, vanusest ja perekonnaseisust õppida siis, kui selleks soov tuleb. Esialgu loodi see kool mõttega, et need poisid, kes olid läinud vabadussõtta koolipingist, saaksid oma haridusteed jätkata. Õnneks meil praegu sõda ei ole, aga kool on alles,” kõneles Kurvits. “Ja nagu ma näen: neid, kes õppida tahavad, piisab. Te teete meid ainult rõõmsaks.”