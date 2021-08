Erakliku elustiiliga tunnustatud kunstniku viimasest isikunäitusest on möödas juba kümmekond aastat ja see on ühtlasi kunstniku esimene personaalnäitus Pärnus.

Eksponeeritud on üle 50 teose, millest üle poole on pärit muuseumide kogudest ja kunstikollektsionääridelt.

Näituse kuraatori Al Paldroki sõnutsi on mõne nädala eest 91. sünnipäeva tähistanud, kuid jätkuvalt vitaalse Sarapuu loomingust teada-tuntud peamiselt Eesti maastikud ja mütoloogilise ainestikuga figuratiivsed maalid, kuid tema habemega huumor ühiskonna suunas on märksa vähem tähelepanu pälvinud. Tema otseütlemine, peitmata ennast ühiskonna moraalikriteeriumide taha, mõjub ootamatult ja julgelt.

“Lembit on kunstnik, kelle looming on suurte tähtedega kunstiajalukku kirja pandud, mistõttu on eriti oluline just praegu tema looming esile tõsta,” kinnits näituse kaaskuraator ja kunstikeskkonna NOAR.eu eestvedaja Andra Orn.

Oma maalistiilis on Sarapuu enda ütlust mööda eelkõige lähtunud vararenessansi meistrite käekirjast ja ainest ammutanud peamiselt loodusest ja ühiskonnast. Sarapuu hinnangul on kunst elust tähtsam. Me kõik teame rohkem või vähem, mida kujutavad endast elu rõõmud ja mured. Aga kunstis on inspiratsiooni, müsteeriumi, alustamise julgust, töötamise raskust, materjali vastupanu ja lõpuks kergendust maali lõpetamise üle.

Poolesaja maaliga väljapanekut täiendab Mark Soosaare 1980. aastatel tehtud ja Eesti rahvusringhäälingu varasalvest välja otsitud pooletunnine dokumentaalfilm Lembit Sarapuust ning foto- ja joonistusmaterjal kunstniku enda kogust.

Tähistamaks kunstirohke suve lõppu, olid kuraatorid laupäeval kodunt välja tulema utsitanud nii Sarapuu kui Vello Vinna, kelle niisama mahukas graafikanäitus “Kaksipidine” on jätkuvalt üleval Endla teatrigaleriis. Mõlemad kunstnikud tutvustasid Andra Orni eestvõttel oma näitusel lähemalt teoste saamislugu. Päevale pani suurejoonelise punkti kunstirühmitus Non Grata muinastulede öö raames Pärnu rannas süttinud tuleskulptuuridega.

Lembit Sarapuu näitus on linnagaleriis avatud 19. septembrini.

Vello Vinna 24. juulil festivali In Graafika raames avatud väljapanekut näeb Endla sammassaalis septembri lõpuni. Ligemale 60 eksponeeritud teost on Vinna uuem looming: talle omane ühiskonnakriitika läbi mõnusa huumoriprisma, kus aktuaalsed ja igavikulised teemad tõusevad esile läbi nutika pildi- ja sõnamängu ning tõlgendamisvõimalused on lõputud.