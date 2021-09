“Loomulikult tulin randa võidumõtetega. Teadsin, et suudan vahefinišiski rivaale edestada. Koroonaajal olen staadionilt rohkem välja saanud, käinud rahvajooksudelgi,” rääkis võidumees.

Meenutamaks annulleeritud meremiili jooksu, fikseeriti 1852 meetri punkti – nii pikk on meremiil – esimesena läbinud mees ja naine, kelleks osutusid üldvõitjad.

“Meremiilijooksuga alustati 42 aastat tagasi ja tänavu oli mure, et järjepidevus katkeb. Õnneks korraldati uus – muulijooks – ja ajalugu oli päästetud,” rääkis kohtunikuametis olnud Priit Neeme.

Lastejooksudest said osa kuni nelja-, viie- kuni seitsme ja kaheksa kuni kümneaastased. Võitjad selgusid kahes vanemas earühmas: kuni seitsmeaastastest võidutsesid Uku-Pärt Talvik ja Regiina Roomet, vanimas grupis Tormi Pajusalu ja Elisabeth Kõiv. Kolme vanusegrupi peale sai jooksurõõmust osa 70 tulevikulootust, kellest noorimad – emade-isade käevangus – olid vaid aastased.

“Ehkki jooksu väljakuulutamise hetkel teadsime, et uued piirangud hakkavad kehtima ülemaailmsel tarkusepäeval, toodi kõigi osalejate tausta kontrollimise vajadus varasemale,” rääkis üks korraldajaist Vahur Mäe. “Meile oli see esimene kord uutes oludes korraldada ja tulime kenasti toime. Oli neidki, kes koroonatõendi puudumise tõttu eemale jäid, ent nurinat kostis pigem vähe.”

Teine korraldaja Jaanus Mäegi pidas hilissuvist jooksu kordaläinuks. “Piirangute ajal on tähtis, et rahvas sai üle pika aja päriselt kokku tulla. Oli tunda ja näha, et spordisõbrad nautisid täiel rinnal,” hindas eestvedaja.