Jutu käigus selgus muu hulgas, miks esimese laine ajal oli haiglates märksa rohkem patsiente ja suremus suurem ning mille poolest erines haiglasse sattunute taust. “Meie tipp oli mullu 5. novembril, kui haiglaravi vajas Eestis 727 patsienti. Praegune olukord näitab, et me oleme juba midagi õigesti teinud,” tõdes saatekülaline.

Üldise vaktsineerituse taseme üle arutledes tõi meditsiinijuht esile, et kõik inimesed ei ole innovaatorid ega lähe uuega kohe kaasa: neil on vaja aega harjuda. “On neidki, kes üldse kaasa ei tule,” tõdes Sule.

Pärnu haigla töötajatest on kaitsesüstitud 86 protsenti ja töötajad vaktsineeritus on Sule sõnutsi kindlasti vajalik, et patsientide risk haiglas koroonasse haigestuda oleks minimaalne. “Kes kaitsesüsti teha ei soovi, saab valida testi,” lausus ta.