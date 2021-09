Maakooli juht Eha Kuldkepp: Ilmselt tulevad uute volikogude ette valusad valikud

Tellijale

Kui aga tuleval aastal 100 aasta juubelit tähistav Vändra kool rajati, oli Juurikaru kool põldude ja talude vahel toimetanud juba seitse aastakümmet. “Vanas kroonikaraamatus on kirjutatud, et kooli kunagine juhataja seisis väga selle eest, et Vändrasse saaks kool, just gümnaasium ehitatud, kus siinsed lõpetajad edasi saaksid õppida,” räägib 17 aastat Juurikaru direktori ametit pidanud Eha Kuldkepp.

Ühe väikese kooli sulgemist lähedalt näinud Kuldkepp võib praegu tulevikku vaadata mõningase kindlusega. Erinevalt nii mõnegi teisest väikesest haridustemplist Juurikaru kohal sulge­mise kirvest praegu ei ripu.

Head alanud kooliaastat! Kuidas see Juurikarus algas?

Justkui tavapäraselt. Õpilaste arv on mitu aastat 60 ümber püsinud, mõni aasta natuke alla-, mõni ülespoole. Piirangute suhtes – lapsevanemaid ei ole meil saal kunagi täis olnud. Midagi eriskummalist ei olnud.

Aasta alguses küsitakse noortelt ikka, mida nad uuelt õppeaastalt ootavad. Aga küsime hoopis direk­torilt: mida teie ootate?

Eeskätt ootan ikkagi seda, et saaks terve õppeaasta kontaktõppes olla. Seda me muidugi ette ei tea, oleme valmis distantsõppekski. Kaks aastat on meid tugevasti õpetanud: digivarustus on olemas, lapsed on kodudes hakkama saanud. Õpetajad on nende kahe perioodi vältel ikka kõva digihüppe teinud.

Ma loodan, et tuleb tavaline kooliaasta. Oleme siin pidanud traditsioonilisi üritusi kevadel ära jätma: kevadpeod, laulukonkursid, laste ekskursioonid. Varasematel aastatel oleme lapsevanematele teinud lahtiste uste päevi, kus nad said kooliga tutvuda, ­istuda õppetundides. Eelmisel õppeaastal ei kutsunud me isegi üldkoosolekut kokku, lastevanematega vestlemine toimus samuti arvutis. Sellest on kahju. Kuigi eelmisel aastal sai lõpuaktus ikka korralikult peetud.

Suurkoolides on segadust olnud kohati omajagu. Kuidas võrdlus tundub, teil väikses koolis on märkimis­väärselt lihtsam?