“Varem on sellist päeva korraldatud ju rohkem linnas, aga nüüd rändas see maale ja minu arvates on täitsa vahva käia eri rahvamajasid mööda ja kui meie siin ära teeme, äkki keegi tore võtab järgmise mõnda teise rahvamajja, et tutvustada inimesetele maakante ja võimalusi,” arutles Mölder.