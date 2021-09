Eeloleva nädala teine pool tuleb sajune, kuid soe

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikuks esineb sadusid juba laialdasemalt. Puhub läänekaaretuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 3–9, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3–9 meerit sekundis. Sooja on 12–17 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 6–12, rannikul kuni 14 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on oodata 14–18 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 4–10, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 10–16 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 16–20 kraadi.