“Omerta 6/12” on põnevusfilm, kus punt terroriste ründab Soome iseseisvuspäeval, 6. detsembril presidendi vastuvõttu ja võtab külalised pantvangi. Märuli režissöör on Aku Louhimies ja peaosas Jasper Pääkkönen, kes on mänginud näiteks sarjas “Viikingid”. Eestlastest löövad kaasa Juhan Ulfsak, Mirtel Pohla, Priit ja Märt Pius.