Kitsas tunnel Jõulumäe raja all on otsast otsani täidetud nõukogudeaegsete veokitega. Tunneli lõpus seisva vanglateenistuse bussi sireen hakkab kõrvulukustavalt üürgama ning sinised tuled vilkuma, kuid kollaseid rakmeid kandev väike süsimust maksu- ja tolliameti narkokoer Süsi ei tee teist nägugi, vaid jätkab usinalt ühe veoki juures häälekalt nuuskimist. Aeg-ajalt turtsatab valjult, et ninasõõrmed puhtaks lüüa, ning jätkab oma tööga.