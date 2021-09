Klassis Zoom8 on jäme ots õrnema soo purjetajate käes: esimest kohta hoiab Mia Maria Lipsmäe Uku Kuuse koolist, teine on Maria Aleksandra Vettik Tallinna jahtklubist ja kolmas Elisabeth Ristimets Rein Ottosoni tiimist. Pärnu parimana asub Kevin Aus 28. tabelireal.

Laser 4,7 klassis on liider kalevlanna Mia Marin Lilienthal, talle hingavad kuklasse Katariina Roihu Tallinna jahtklubist ja hiidlane Jorgen Kuivonen. Pärnulanna Angeliina Maria Isabel Õunap on neidude arvestuses viiendal kohal. Pert Salundi läheb karikasarja finaaletapile kodulahel seitsmendal kohal ja Karel Ratnik on üheksas.