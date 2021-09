Köögiviljakasvatuse maailma muutev tarkvara areneb Pärnumaal

Tellijale

Metsaorule ilmnes, et andureid toodavad teisedki ettevõtted, kuid vajaka on tarkvara, mis seadeldiste kogutud andmetest midagi välja loeks. Nii võtsidki Metsaoru ja Nassar partneriks Aare Raevu ja asutasid hoopis tarkvaraettevõtte. See kannab eelmise firmaga sarnast nime: Tamiatics.

​Eelmise aasta Pärnu Garage48 hackaton’ilt leiti meeskonda kaks tarkvaraarendajat ja disainer. Hiljem kaasati masinõppe spetsialist. Koostöös hakkas Tamiatics arendama tarkvara, mis võtab anduritest saadud andmed ning annab selle põhjal kasvatajatele teavet, mida taimede kasvutingimuste parandamiseks on vee, soojuse ja väetise osas vaja muuta. “Puhtalt anduritest saadud infost on vähe kasu, kuna nende taga on korralik teadus, et aru saada, mis seal toimub,” selgitas Raev.