Märkamatult on kätte jõudnud suve lõppu kuulutavad pimedad õhtud. Neil, kes pimedal ajal rooli keeravad, tuleb üha sagedamini silmitsi seista tõsisasjaga, et metsloomad on valgusvaesel ajal aktiivsed ja nende rajad ristuvad meie omadega.