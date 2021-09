Küsimusele, kuidas loovlinnak sügishooajale vastu läheb, tuli ootamatu vastus. “Kristo vist ütles ühe vestluse käigus, et “peaasi, et pull ja plekk otsa ei saa”. Selle tundega lähemegi sügisele vastu,” viskas Õitspuu nalja.

“Ja teatava rahutundega, sest suviseks eesmärgiks seatud programm on justkui ühele poole saanud. Elamused, mida pakkuda soovisime, on pakutud ja samas ei ole entusiasm kadunud,” täiendas Kaljuvee. “Ootamegi nüüd seda mõnusat Pärnu talvist aega, mis on ehk rohkem loomiseks ja tulevikusihtide seadmiseks.”