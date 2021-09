Pärnu haigla ülemämmaemand Leena Kalle on vastseid pärnakaid siia ilma tervitanud juba üle kümne aasta. Kuigi ta alguses pidas arvet, kui palju lapsi on ta ilmale aidanud, loobus ta sellest juba ammu. “Oli hästi vahva, kui toodi pildikesi ja tänukirju, mida loendasin, aga mingist ajast kadus loendamistuhin ära,” jutustas Kalle. Ta lisas, et kunagi, kui osakonnas loendati, kui palju keegi on lapsi ilmale aidanud, oli tema tulemus üle 20 protsendi kõigist, mis tähendas paarisadat last. “Sellest arvust palju olulisemad on mulle lapsevanemate emotsioonid! Et nad on rahul ja õnnelikud.”