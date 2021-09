Pärnu vabakooli kaheksanda klassi õpilane Britt Rohtoja rääkis, et peamiselt on ta koristanud suitsukonisid, mida leidub eriti rohkelt just Niidupargi bussipeatuse lähedal. “Eks inimesed ootavad bussi ja viskavad suitsukonid siiasamasse maha,” tõdes ta. Tüdruku sõnutsi leidub metsa all veel palju kilepakendijääke ja ehitusprahti. “Väga palju on sellist taarat, millel puuduvad maksumärgid, mistõttu neid ei saa taaraautomaati viia,” ütles ta.