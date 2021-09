Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles nurgakivi asetamisel, et tal on uue maja üle väga hea meel, sest see kool pakub mitmes keeles haridust nendele lastele, kellel ei ole võimalik tavakoolis käia. “See on ainulaadne asutus kogu Pärnu maakonnas ja pakub teenust terve maakonna lastele,” ütles ta ja lisas, et hoone tuleb samuti eriline, sest on kärjekujuline ja sümboliseerib töökaid mesilasi, kes siin toimetavad.