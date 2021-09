Viimase 14 päeva haigestumusnäit 100 000 inimese kohta kerkis Pärnumaal 508ni. Viimati nägime maakonnas sellist näitajat 4. aprillil (507). Riigi keskmine näit on 489.

Pärnu haiglas ravil olevast 14 COVID-19-patsiendist üks on intensiivravis kunstlikul hingamisel. Haigetest 11 ehk 79 protsenti ei ole vaktsineerimiskuuri läbinud. Eile sai kolm koroonapatsienti koju. Noorim haige on 21- ja eakaim 88aastane. Tosin Pärnu haigla COVID-patsienti on pärnumaalased, kaks elavad mujal.

Uutest nakatunutest 26 elab Pärnus, neist 18 on keskuslinna ja kaheksa osavaldade sissekirjutusega. Kaheksa nakatunut lisandus Tori valda, seitse Häädemeestele ja kuus Saardesse. Kaks viiruskandjat elab Põhja-Pärnumaal ja üks Kihnus.

Lisandunud COVID-positiivsetest on paljud saanud nakkuse õppeasutusest.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma märkis terviseameti pressikonverentsil, et koolides on nakatumine nädalaga kolmekordistunud ja kogu Eestis on tuvastatud 350 haigusjuhtu.

“95 protsenti koolides nakatunutest olid testimise ajal sümptomitega. Seega, me ei räägi varjatud levikust koolidest. Küll tuleb tähelepanu pöörata, et lastele on iseloomulikud kergemad sümptomid, näiteks kähe kurk ja väsimus,” kõneles Härma. Ta lisas, et üldjuhul jääb lähikontaktsete haigestumine klassis alla viie protsendi.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja sõnutsi on oluline, et koolitöötajad ja lapsevanemad oleks vaktsineeritud ja nakatunud lapsi ei viidaks vanavanemate juurde.

Haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik rääkis pressikonverentsil, et üldine kandev eesmärk on olnud hoida sel õppeaastal haridusasutused avatuna.

“Rõhuasetus on olnud sellel, et distantsõppele suunamine peaks olema jätkuvalt viimane, äärmuslik meede. Eriti tuleks seda silmas pidada esimese ja teise kooliastme puhul ja nende õpilastega, kes vajavad õppimisel tuge,” toonitas Sannik.

Sannik ütles, et kui distantsõppe rakendamine päevakorda tuleb, siis hoolega kaaludes ja lühikest aega ja nii, et koduõppele jääks võimalikult vähe klasse. Eelistatavalt tuleb kaugõpe kõne alla klassides, kus võimekus iseseisvalt õppida on suurem ega vajata õpetajate pidevat järelevalvet.

Eile tehti maakonnas 168 vaktsiinisüsti. Vähemalt ühe doosi on siin mail saanud 62,3 protsenti täiskasvanud rahvastikust. Eestis on esimese doosi saanud 66,3 protsenti üle 18aastastest. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 58,5 protsendil täisealistest pärnumaalastest.

Eestis on sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravil 149 inimest, kroonviirusega nakatunuid on haiglates 175, kellest vaktsineerimata on 126 ehk 72 protsenti.

Eile suri kaks koroonaviirusega nakatunut: 77- ja 99aastane naine.