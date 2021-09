Kõige enam on Hanna-Marial eri suuruses ja ise värvi tarantleid, mõni neist nii pisike, et meenutab asjatundmatule ämblikku. Esimese tarantli sai neiu kolm aastat tagasi. “Sest ajast on neid aina juurde tulnud,” tõdes loomasõber, ise samal ajal pikkade pintsettide abil ühele neist elusat ussi ulatades. “Kui mul Facebookis või Youtube’is mõni elukas silma jääb, siis alustuseks uurin nende kohta lähemalt, et otsustada, kas loom sobib mulle,” selgitas ta. Liigi kohta kodutöö tegemine võtab kuid või isegi aastaid. Enamik eksootilisi olevusi on tulnud Poola ja Leedu kasvatajatelt spetsiaalse postipakiga.