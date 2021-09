Teekond sinna kestab ühtekokku pool tundi, kuid ilm on tuulevaikne ja meri sile, laev isegi ei loksu lainetes. Tasapisi kasvavad tuulegeneraatorid suuremaks. Tegu on Taani meretuulepargiga, mis praegu kannab Nystedi küla nime, kuid varem tunti seda Rødsandi tuulepargina, ja on ehitatud 2003. aastal. 2007. aastani oli see maailma suurim meretuulepark. Selle pargi tuulikud on labade pikkust arvestades 110 meetrit kõrged, samba enda kõrgus merepinnast on 69 meetrit.