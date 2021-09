Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 579.

Hommikuse seisuga oli Pärnu haiglas 14 COVID-19-patsienti, nendest intensiivravi vajas üks, kes on ka juhitaval hingamisel. Haiglaravil olijatest 11 on Pärnumaa elanikud ja kolm pärit mujalt. Ravil viibijatest viis on vaktsineeritud ja üheksa vaktsineerimata.

Ööpäeva jooksul sai siinsest raviasutusest koju üks kroonviirusega nakatunud patsient, haiglaravile lisandus kaks inimest. Üks patsientidest, 88aastane naine, suri. Pärnu haigla koroonapatsientidest noorim on 33- ja vanim 85aastane.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam rääkis, et Pärnumaal, nii nagu ka ülejäänud Eestis, on nakatumine kasvutrendis ja seda näitavad arvudki. “Septembri alguses levis viirus koolides, nüüd on see jõudnud peredesse ja töökollektiividesse,” nentis ta.

Kui kolmapäeval oli terviseameti andmetel Pärnumaal neli nakkuskollet, on tänase seisuga on koldeid lisandunud ja praegu on neid kuus: kaks õppeasutuse kollet (Pärnus ja Häädemeeste vallas), perekolle Põhja-Pärnumaal, huvitegevusega seotud juhtum Saarde vallas ja üks raviasutusega seotud kolle Pärnus. “Peale selle on üks hääbuv nakkuskolle, kuhu pole kümne päeva jooksul uusi haigestunuid lisandunud,” täpsustas Juhkam.

Terviseameti Lääne regiooni juhi sõnutsi on haigestunute kasvu näha kogu Pärnumaal ja lähiajal ilmselt langust loota pole. “Ma panen inimestele südamele, et nad püsiksid haigena kodus, ka kõige väiksemate sümptomite korral, sest ühegi haigusega ei tohiks kollektiivi minna.”

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis kokku 6658 koroonatesti, millest 548 osutus positiivseks. Positiivse tulemuse saanutest olid 388 vaktsineerimata ja 160 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 141 inimest. Kokku on haiglas 169 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest vaktsineerimata on 117 ehk 69,2 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 52 ehk 30,8 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 17 uut haigusjuhtu ning suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest: 74aastane naine, 83aastane mees, 84aastane naine ja 88aastane naine.