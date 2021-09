Kaunis Vene kaupmeheproua kleidis Petrova seletas põhjalikult, milline koht on olnud samovaril ehk teemasinal ja miks vene keeles ei öelda, et “tule külla, vaid tule minu juurde teed jooma”. „See on nagu keskpunkt, kui juba istume ja joome teed, saame rääkida oma muredest ja rõõmudest. Samovar oli see, mille ümber inimesed alati kogunesid,” kõneles kollektsiooni omanik.