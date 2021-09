Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul on politsei on vaadanud üle eilse juhtumi pardakaamera salvestuse ning võtnud ütlused sündmusell osalenud patrullpolitseinikelt. Pardakaamera salvestiselt on näha, et esmase peatumismärguande peale Mercedez-Benzi roolis olnud juht küll pidurdas, ent otsustas siis kiirust lisada ning politseinike eest ära sõita.