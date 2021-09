Rannula möönis, et kaitses tahtnuks nad vastast enam survestada, kuid kõik asjad ei toiminud. Samal ajal tõdes ta, et septembris ei peagi kõik sujuma nii nagu tahaks: hooaja alguses otsitaksegi veel oma mängu.

Homses poolfinaalis madistab Sadam sarja mulluse tšempioni Iisraeli tiimi Ness Ziona Ironiga. Kuigi kodumeeskond sõdis täna hullumoodi, usub Rannula, et satsil on homseks püssirohtu küll. "Meil on pingi peal veel mehi," märkis ta. Tõepoolest, terve mängu istusid täna pingil koguni neli Pärnu mängijat: Artur Konontsuk, Kaspar Lootus, Sverre Aav ja Karl-Martin Kask. Rannula tunnistas, et täna pidid nad minema kindla peale.

"Meil on homseks jõudu küll, hooaeg on alles alguses ja kõik mehed on värsked," lausus Rannula lootusrikkalt. "Sellise publikuga pole võimalik väsida. Niisugust atmosfääri pole ma Pärnus ega mujalgi aastaid tundnud. Loodan, et homme on veel ägedam!"

Endale iseloomulikult elas tulihingeliselt mängule kaasa kodumeeskonna juht Johan Kärp. Küll kargas ta järsku püsti ja haaras peast, küll plaksutas omadele tunnustavalt. “Fantastiline!” kirjeldas ta vahetult pärast mängu oma tundeid. “Meil ei olnud täna sellist momentigi, et anname alla. Lõpuks Kasey (Hill, L. H.) tuli ja tegi mängu, mille jaoks ta siin on. Arvan, et see on kubi ajaloo üks paremaid võite.”

Et mäng võib käest minna, ei uskunud meeskonna juht isegi kolmanda veerandi mõõna ajal. “No kus kohas!?” päris Kärp sellekohase küsimuse peale üllatunult. “Kuidas me saame sellise rahva ees alla anda? See ei ole võimalik. Vaadake, mis täna siin saalis toimus. Ma arvan, et meil oli publikurekord. See, et meid tullakse niimoodi toetama, see on lihtsalt super!”

“Võitlesime lõpuni,” märkis väljakul alati südilt võitlev Mihkel Kirves. “Kolmandal veerandil tuli küll mõõn sisse, aga poisid olid tublid ja tõime mängu pöörde. Kena võit!”

Kirves ei osanud vahetult pärast mängu pakkuda, miks nad kolmandal veerandil nii hätta jäid, lisades, et selle peab hiljem mängu analüüsides üle vaatama.

Ühena mängu tagasituleku põhjustest tõi ta välja selle, et oma rumalustest hoolimata püsisid nad enda plaani juures. “Saime viigi majja ja sealt läksime juba edasi,” sedastas ta.

Nii nagu Rannulale näis mängu käigus Kirvelegi, et vastase jõud üha raugeb. “Oli tunne, et nad hakkasid väsima,” lausus ta. “Ega neil seda energiat enam olnud.”

Homsest sihist kõneledes jäi Rannula diplomaatiliseks, avaldades, et eesmärk on mängida nii hästi kui nad saavad. "Täna õhtul hakkame vastasega konkreetsemalt tegelema," avaldas ta. "Minul on pilt ees, aga mängijaid pole ma sellega veel koormanud."

Veidi julgemalt võttis homse osas sõna Kärp. "See, et nad on eelmise aasta meistrid, ei tähenda, et me ei või neid võita," lausus ta. "Läheme lahingut andma."

Homme te niisiis võidate? “Aga loomulikult, muidugi!” sõnas Kärp.

Veel kõikumatumalt läheb järgmisele päevale vastu Kirves. "Me läheme võitma!" lausus korvpallur, nii et silmgi ei pilkunud. "Väiksemat eesmärki ei saa endale seada," lisas Kirves, kes samuti ei mäleta, millal nii palju rahvast viimati saalis oli. "Kutsun homsekski kõiki saali. Paneme hommegi siin kõva korvpallipeo püsti!"

Enne kodumeeskonna heitluist lähevad homme vastamisi Küprose Nicosia Keravnos ja Portugali sats Porto.

Võitjad mängivad omavahel reedeses finaalis. FIBA Europe Cupi põhiturniirile pääseb vaid turniiri võitja.