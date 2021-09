Koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi koolieelik

Sedavõrd palju uusi nakatunuid lisandus viimati tänavu jaanuaris ja veebruaris. Märtsis ja aprillis oli päevi, kui tuli juurde 60–70 nakatunu ümber.

Ööpäevaga tuvastatud nakatunute registreeritud elukoht jääb 35 juhul Pärnu keskuslinna ja 18 juhul mujale Pärnu omavalitsusse. Uusi nakatunuid leidub kõigis maakonna omavalitsustes.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam nentis, et kõigis kohalikes omavalitsustes on nakatumiste hulk kasvanud. Näiteks Kihnus on viimase kümne päeva kokkuvõttes 14 nakatunut. Nakatumise tõus on suurem Pärnus, samuti Saarde ja Tori vallas. Väikseim on juurdekasv Juhkami sõnutsi Lääneranna vallas.

Pärnumaal jälgivad terviseameti töötajad praegu kuut haiguskollet. Viimase kümne päeva jooksul on nakkusjuhtumeid lisandunud neist nelja: õppeasutuse, raviasutuse, ürituse ja ekskursiooni koldesse. Need kaks haigestumise kantsi, kus uusi põdejaid ei ole juurde tulnud, on õppeasutus ja üks perekond.

Kas möödunud ööpäeva kõrge nakatumise taga oli mõni suurem levikuallikas, ei osanud Juhkam veel öelda, sest kõiki uusi andmeid pole jõutud analüüsida. Küll tähendas ta, et sel nädalal sai teatavaks, et mitu inimest said haiguse ühe tutvusringkonna kogunemisel.

Kui Pärnumaal lisandus 80 postiivset testi, siis üle riigi osutus positiivseks 747 analüüsitud testi.

Pärnu haiglas viibib ravil kokku 24 COVID-19-patsienti. Neist noorim on 5- ja vanim 85aastane.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus kolm patsienti ja kolm saadeti ka koju. Intensiivravil on kaks patsienti, mõlemad neist juhitaval hingamisel.