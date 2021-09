Otseblogi ⟩ Pärnu Sadam läheb vastamisi sarja mulluse meistriga

Kodumeeskonna peatreener Heiko Rannula ütles pärast lahingut, et Hill peabki olukordi tekitama: selleks ameeriklane siin on.

Rannula möönis, et eilne mäng oli äärmiselt rabe. Samal ajal tõdes ta, et septembris ei peagi kõik sujuma, nii nagu tahaks: hooaja alguses otsitaksegi veel oma mängu. Ta märkis, täpselt samad mured kimbutavad vastaseidki.

Kuigi Pärnu sõdis tugeva Viini klubiga hullumoodi, uskus Rannula vahetult pärast eilset triumfi, et satsil on teiseks mänguks püssirohtu küll. “Sellise publikuga pole võimalik väsida,” märkis ta. “Niisugust atmosfääri pole ma Pärnus ega mujalgi aastaid tundnud.”

Rannula toonitas, et Pärnul on pingil veel mängijaid. Ta tunnistas, et eile tuli minna kindla peale.