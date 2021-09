Veel enne esimese lennuki maandumist meenutasid ümberehituses osalenud, kui kerge või raske on see teekond lennuala avamiseni olnud. AS Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Einari Bambuse sõnutsi oli lennuala valmimine alles esimene samm lennujaama toimimises. “Nüüd on see koht, kus me kõik, üksikisikutest ametkondade ja ettevõtjateni välja, peame ühiselt pingutama selle nimel, et siia loodud tingimused ja teenused edasi areneksid,” lausus ta.