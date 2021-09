Tellijale

Rannula tõi esile, et favoriidi vastu mängides peab meeskond alati end natuke ületama. "Kindlasti pole tegemist eneseületusega, kui visata 50protsendise tabavusega vabakaid või teha 18 pallikaotust," tõdes ta.

Suures pildis on peatreener aga mängijate üle uhke. "Mõlemas mängus lõpuni välja nii võidelda – müts maha!" kiitis ta.

Pärnu kaotas poolaja 29:45, kuid tuli teisel poolajal hulluva publiku rõkete saatel mängu tagasi ja jõudes tabavate kaugvisete toel mitu korda viigini.

Teisel veerandil tabasin end mõttelt, et siin on küll selge klassivahe. Teisel poolajal näitasite aga hoopis teistsugust korvpalli. Kuidas poolajad küll nii erinevad said olla?