Rail Baltic ei muuda Via Baltica rolli ega investeeringuvajadust. On ­ootuspärane, et osa kaupa ja inimesi “kolib” maanteelt raudteele, ent ühelgi konkureerival põhimaanteel pole nii palju rekasid kui Tallinna ja Pärnu vahel. Liiklustiheduse kasvgi on peatumatu. 2+2 maantee Pärnu ja Tallinna vahel peab saama uueks normiks. Järgmine prioriteet (peale töös olevate Pärnu–Uulu ja Pärnu–Nurme lõigu) on Libatse–Nurme 21,6kilomeetrine 2+2 maanteelõik. Seegi ei ole enam unistus, vaid osa riigieelarve strateegiast. See on meie suurim töövõit sellest kevadest. Ent rahul(ik) võib olla alles siis, kui kopp on maasse löödud.