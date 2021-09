Keskkonnaagentuuri lindude spetsialisti Jaak Tammekännu sõnutsi on tihaste rände tippaeg alles ees, kuid viimased päevad on rõngastajatel kujunenud tegusaks. Seljataga on paar pooletuhandest linnupäeva. Oma mõju avaldab rändele põhjapoolne jahedus.