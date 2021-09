Robert Valge õpetliku korvpalliturniiri järel: Kui saame lõplikult käima, on meid raske peatada

“Kerge on öelda, et me poleks pidanud suurt vahet sisse laskma, me ju üritasime seda mitte teha,” sõnas 15 punkti sopsanud Pärnu Sadama korvpallimeeskonna tagamees Robert Valge eile vahetult pärast mängu Iisraeli Ness Ziona Ironiga. “Ilmselgelt jäi võit esimese poolaja taha. Kui suudaksime kogu aeg mängida nii nagu teisel poolajal … Tegelikult polnud ju vastane nii tugev, et me ei tohtinud vastu saada. See oli selgelt võidetav sats.”